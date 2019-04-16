ABD’nin Avrupa’da oluşturmaya çalıştığı Huawei karşıtı algı işe yaramadı. Almanya’dan sonra Belçika da şirketin güvenlik açığı oluşturmadığı kanaatine vardı.

Belçika sibergüvenlik merkezi, Huawei tarafından sağlanan telekom ekipmanlarının casusluk faaliyeti için kullanılabileceğine dair herhangi bir kanıta rastlanmadığını açıkladı.

Ajans sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, şimdiye kadar bir casusluk tehdidine işaret eden teknik göstergeler bulamadıklarını söyleyerek, "Konuyla ilgili son bir rapor vermiyoruz ancak araştırmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısı yapmıştı.

Almanya Federal Ağ İdaresi (BNetzA) Başkanı Jochen Homann, Huawei de dahil herhangi bir 5G ekipman sağlayıcısının, Almanya’nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde "özel" olarak dışlanmaması gerektiğini açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin 5G mobil ağını kurarken, kendi standartlarını tanımlayacağını ve güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söylemişti.

Huawei krizi

Huawei’in sahibi Rın Cıngfey’in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetler yürütme iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını ilan etmişti.

Kaynak: Reuters