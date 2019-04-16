Fransa, tarihinin en büyük felaketlerinden birini, dün Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın ile yaşadı.

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü.

Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

"Birlikte yeniden inşa edeceğiz"

Yangını bir "trajedi" olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım, çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati bir şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Macron, katedralin yeniden inşası için ulusal ve uluslararası yardım kampanyaları başlatılacağını açıkladı. Fransa'nın en zengin ailelerinden biri olan Pinault ailesi, Notre-Dame için 100 milyon euro bağışladığını açıkladı.

Fransa Başpsikposluğu başkanlığına yeni seçilen Eric de Moulins-Beaufort, restorasyonun yıllar sürebileceğini söyledi.

Kaynak: France 24