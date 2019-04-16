Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchinve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildi.

Bakan Berat Albayrak, Türkiye'den beraberinde gelen gazetecilere görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Albayrak, Trump ile görüşmesinde S-400, ticaret ve bölgesel konuları ele aldıklarını, görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi. "Trump, S-400 ihtiyacımız konusunda makul bakış açısı gösterdi" diye konuştu.

Berat Albayrak, görüşmenin Türkiye'ye verilen önemi gösterdiğini kaydetti.

Albayrak görüşmeyi Twitter hesabından da paylaştı. "Washington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik." dedi.

Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik. pic.twitter.com/nPKLyUx4kz — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 16 Nisan 2019

Kaynak: AA, TRT Haber