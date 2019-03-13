Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell'ın, Almanya'nın Huawei ile iş birliği yapması halinde önceki istihbarat iş birliğinin sona ereceği tehdidinin ardından açıklama yaptı.

Merkel, Alman hükümetinin, 5G mobil altyapısını da içeren dijital ağların güvenliğine yoğun bir şekilde odaklandığını belirterek, Berlin'in yeni 5G mobil ağı için kendi standartlarını tanımlayacaklarını söyledi.

Merkel, "Özellikle 5G ağının genişlemesi söz konusu olduğunda, aynı zamanda dijital alanın başka bir yerindeki güvenlik, Alman hükümeti için çok önemli bir endişedir. Bu yüzden kendimiz için standartlarımızı belirliyoruz." dedi.

Merkel ayrıca, Alman hükümetinin endişelerini Avrupa'daki ortaklarıyla ve ABD'deki uygun makamlarla” tartışacağını da belirtti.

Huawei'den de eleştiri geldi

Huawei’in Batı Avrupa şefi Vincent Pang ise, ABD’nin bu uyarısının çok ileri gittiğini belirterek, “Bence, bir ülke ticari işlere zarar vermek için politik gücünü kullanmamalı” dedi.

ABD'den Almanya'ya Huawei tehdidi

ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Almanya Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e gönderdiği mektupta, "güvenli iletişim sistemlerinin" savunma ve istihbarat iş birliği için "temel" olduğunu vurgulayarak, Huawei gibi şirketlerin "bu değişimin gizliliğini" tehlikeye atabileceğini belirtmişti.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, Berlin’in “güvenilmez” ortaklara güvenmesi durumunda, bunun gelecekte iş birliğinin ve bazı bilgilerin düzgün bir şekilde değişmesini tehlikeye atabileceğini ifade etmişti.

Huawei krizi

Huawei’nin sahibi Rın Cıngfey’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Reuters