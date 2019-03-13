İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından revize edilen Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) anlaşması ikinci kez reddedildi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması 242'ye karşı 391 oyla kabul edilmedi.

Milletvekilleri ikna olmadı

Maddeye karşı çıkanlar, bu yeni belgenin herhangi bir yenilik getirmediğini, sadece anlaşma metninin bir yorumu olduğunu söyledi.

Maddeye yönelik en önemli itiraz, bunun İngiltere'yi AB ile belirsiz bir süre için ve tek taraflı ayrılamayacağı bir gümrük birliği içinde tutacağı yönündeydi.

İngiltere Başsavcısı Geofrey Cox da bugün bu riskin sürdüğünü doğrulamış ancak alınan tavizlerin ''riski azalttığını'' söyleyerek Brexit anlaşmasını savunmuştu.

Kuzey İrlanda düğümü

Tedbir maddesi İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemek için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyordu.

Sert Brexit yanlıları bu maddeyle İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunuyordu.

Gözler anlaşmasız ayrılık oylamasında

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasına 17 gün kalırken, parlamentodaki vekiller bugün anlaşmasız ayrılığı oylayacak.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre birçok İngiliz vekil anlaşmasız ayrılığa "yaratacağı kaos korkusuyla" sıcak bakmıyor.

Yani parlamentonun anlaşmasız ayrılığa evet deme ihtimali oldukça az.

Anlaşmasız ayrılık olmazsa erteleme oylanacak

Eğer vekiller anlaşmasız ayrılığı onaylamazsa bu kez de yarın Brexit tarihinin uzatılması oylanacak.

İngiltere, Brexit’i geciktirmeye tek taraflı karar veremiyor. Çıkış müzakerelerini uzatmak için diğer 27 AB ülkesinden onay almak zorunda.

Ancak Avrupa Birliği, daha önce yaptığı açıklamalarda ayrılığı uzatmaya yeşil ışık yakmıştı.

Kaynak: TRT HABER, AA