23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma (Brexit) kararı alan İngiltere'de ayrılık kararı için son aşamaya gelindi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını 12 Mart'ta parlamentoya sunması bekleniyor.

Parlamanto neyi oylayacak?

İngiltere parlamentosunun vekilleri, 12 Mart'ta yani yarın, Theresa May tarafından son kez revize edilen Brexit anlaşmasını oylayacak. Geçtiğimiz yılın mayıs ve ocak aylarında May'in anlaşması ağır şekilde reddedilmişti.

Eğer revize edilmiş anlaşma onaylanmaz ise 13 Mart'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneği milletvekillerinin onayına sunulacak.

Bunun da reddedilmesi halinde milletvekilleri 14 Mart'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini oylayacak.

Salı günü ne olacak?

Milletvekilleri yarın İngiltere saatiyle 13.00'da Theresa May'in anlaşmasını görüşmeye başlayacak ve oylama 19.00'a kadar sürecek.

Eğer anlaşma metninde yer alan şartlar kabul edilirse İngiltere, 29 Mart 2019 itibarıyla Avrupa Birliği'nden ayrılmış olacak.

Çarşamba günü ne olacak?

Milletvekillerinin May'in anlaşmasını kabul etmemesi durumunda gözler çarşamba günü yapılacak toplantıya çevrilecek.

Bu toplantıda ise İngiltere'nin anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliği'nden ayrılması oylanacak.

Bu oylamanın detayları henüz belli değil, ancak birçok vekil anlaşmasız ayrılığa "yaratacağı kaos korkusuyla" sıcak bakmıyor.

Yani parlamentonun anlaşmasız ayrılığa evet deme ihtimali oldukça az.

Perşembe günü ne olacak?

Eğer vekiller anlaşmasız ayrılığı onaylamazsa bu kez de Brexit tarihinin uzatılması oylanacak.

İngiltere, Brexit’i geciktirmeye tek taraflı karar veremiyor. Çıkış müzakerelerini uzatmak için diğer 27 AB ülkesinden onay almak zorunda.

Ancak Avrupa Birliği, daha önce yaptığı açıklamalarda ayrılığı uzatmaya yeşil ışık yakmıştı.

Kaynak: Reuters