Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 22 Şubat'ta düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 22 yaşındaki Bisam Sami Safi şehit oldu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA