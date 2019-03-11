Trump yönetimi döneminde Orta Amerika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken gözaltına alınan göçmenlerin sayısı rekor seviyeye yükseldi.

Yasal hizmetlere ulaşamayan ve salgın hastalıklara yakalanarak karantinaya alınan göçmenlerin durumu endişe yaratıyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük İcra Merkezi'ne (ICE) göre, 6 Mart itibarıyla 50 bin göçmen gözaltına alındı.

Bu göçmenlerden 2 bin 287'si, kabakulak başta olmak üzere çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle karantina altına alındı.

ICE sağlık yetkilileri, geçtiğimiz 1 yılda 236 onaylanmış kabakulak vakası tespit edildiğini açıkladı.

Kabakulak, özellikle havadaki tükürük damlacıklarıyla kolayca yayılabiliyor.

Çoğu insan birkaç hafta içinde iyileşirken, komplikasyonlar arasında beyin hasarları, kısırlık ve işitme kaybı bulunuyor.

Kaynak: Reuters