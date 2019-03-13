Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kutsal şehir Kudüs'teki olayları endişeyle takip ettiğini belirtti.

Mladenov, "İbadet mekanları dua içindir, provokasyon ve şiddet için değil. Zaten gergin olan durumu körüklememek için itidalli davranılmalı." dedi.

BM yetkilisi ayrıca Kudüs'teki statükoya herkes tarafından tam anlamıyla saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail polisi, Müslümanların namaz kılmalarına engel olmuştu

İsrail polisi dün öğlen saatlerinde Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırmıştı.

Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, yatsı namazını Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda yatsı namazını eda eden Filistinlilere de müdahale eden İsrail polisi, Müslümanların namaz kılmalarına engel olmuştu.

Kaynak: AA