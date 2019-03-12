Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail polislerinin, Mescid-i Aksa’nın içindeki Kubbetu’s Sahraya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif’in imamlarına, görevlilerine ve ibadet için içeride bulunanlara saldırdığını belirtti.

Dibs, Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani’nin de İsrail polisi tarafından darp edildiğini kaydederek, Mescid-i Aksa’da gerilimin tırmandığını belirtti.

Kubbet'us Sahra'ya İsrail baskını https://t.co/7DKlWKzKW6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mart 2019

Aksa’nın tüm kapıları kapatıldı

Mescid-i Aksa için acil harekete geçilmesi çağrısı yapan Dibs, Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarının kapatıldığını söyledi.

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından basına dağıtılan fotoğraf ve görüntülerde, çok sayıda İsrail polisinin Harem-i Şerif’in avlularında ve Kubbetu's Sahra’nın etrafında koşuşturduğu görülüyor.

Vakıflar İdaresi, ayrıca 3 Filistinlinin de İsrail polisince gözaltına alındığına ilişkin fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa’nın içindeki İsrail polis karakolundan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Filistinli gençler tarafından havai fişeklerle saldırıldığını ileri sürerek Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail polis helikopteri, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesi üzerinde tur atarken, Harem-i Şerif'teki gerilim de devam ediyor.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

İsrail Tarihi Eserler Kurumu'ndan bir heyetle dün Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na gelen bir grup İsrail polisi, Rahmet Kapısı'ndaki mescide postallarıyla girmişti.

Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerle kutsal mabede giren İsrailli yetkililer, polis korumasında Rahmet Kapısı'nın iç alan ölçümlerini alarak fotoğraflarını çekmişti.

İsrailli yetkililerin Rahmet Kapısı'ndaki "çalışmalarını" durdurmak isteyen Mescid-i Aksa görevlilerini engelleyen İsrail polisi, Rahmet Kapısı'nda gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın açılması

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 16 yıl aradan sonra ilk defa 22 Şubat'ta Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kaynak: AA