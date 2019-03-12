Nijer, Nijerya, Çad ve Kamerun’un ordularından oluşturulan bölgesel askeri ittifak, geçtiğimiz cuma gününden beri Nijer ve Nijerya’da gerçekleştirilen operasyonlarda en az 40 Boko Haram militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Bölgesel askeri ittifak tarafından yapılan açıklamada, çatışmanın ardından çok sayıda silahlı teröristin Nijer’den Nijerya’ya kaçtığı ifade edildi.

Boko Haram’ın Nijer ve Nijerya arasındaki sınırda faaliyet gösterdiği, engebeli arazide bulunan ormanlarda saklanarak eğitimler gerçekleştirdiği ve rehineleri burada alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, askeri ittifak ile Boko Haram arasındaki son çatışmanın geçtiğimiz cumartesi günü Nijerya’nın kuzeyindeki Abadam şehri çevresinde meydana geldiği kaydedildi.

Söz konusu çatışmalarda 23 teröristin öldürüldüğü ve 1 teröristin canlı olarak ele geçirildiğini aktarıldı.

Kaynak: Şark'ul Awsat, The Guardian