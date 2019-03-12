"ReliefWeb" sitesinde yer alan Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu raporuna göre, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle yıl başından bu yana 280 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 1 Ocak-7 Mart tarihlerinde 18 bin 553 kızamık vakası görüldüğü belirtilen raporda, bunlardan 4 bin 87'sinin Calabarzon bölgesinde kaydedildiği bildirildi.

Raporda, salgından en fazla etkilenenlerin 1-4 yaş arası çocuklar olduğu ifade edildi.

2,6 milyon çocuk risk altında olabilir

Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, geçen hafta, ülkede artan kızamık salgını nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon çocuğun risk altında olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay ebeveynlere çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

Kaynak: AA