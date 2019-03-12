ABD ile Almanya arasında yaşanan gümrük vergileriyle ilgili ekonomik gerginliğe şimdi de Alman Telekom ile Çin Huawei 5G Mobil ağını genişletme konusundaki iş birliği eklendi.

ABD Berlin Büyükelçisi Grenell, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e gönderdiği mektupta, "güvenli iletişim sistemlerinin" savunma ve istihbarat iş birliği için "temel" olduğunu vurgulayarak, Huawei gibi şirketlerin "bu değişimin gizliliğini" tehlikeye atabileceğini belirtti.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, Berlin’in “güvenilmez” ortaklara güvenmesi durumunda, bunun gelecekte iş birliğinin ve bazı bilgilerin düzgün bir şekilde değişmesini tehlikeye atabileceğini belirtti.

Ekonomi bakanlığı mektubu doğruladı

Sözcü, "Bir müttefik ağında güvenilmez tedarikçiler varsa, hem o ülke içindeki hem de bu ülke ile müttefikleri arasındaki hassas iletişimin bütünlüğü ve gizliliği hakkında soru işaretleri oluşturur" açıklamasında bulundu. Federal Ekonomi Bakanlığı, mektubun alındığını doğruladı ve en kısa zamanda cevaplandırılacağını açıkladı.

Alman istihbarat servisleri BND gibi kuruluşlar ABD müttefikiyle yakın iş birliği içinde çalışıyor. Uluslararası terörizm veya yasa dışı silah ticareti gibi sınır ötesi tehditler hakkında gizli bilgi alışverişinde bulunuyor.

Almanya ABD’den aldığı istihbarat hizmetleri bu iş birliğinin vazgeçilmez olduğunu ABD’nin istihbarat konusunda teknik üstünlüğü ile Almanya’ya önemli bilgiler veriyor.

Kaynak: İHA

