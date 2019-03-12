Brezilya'nın Gol Havayolları, Meksika'nın havayolu şirketi Aeromexico ve Hindistan'ın havayolu şirketi Jet Airways, 157 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarını seferlerinden çektiğini bildirdi.

Arjantin'in havayolu şirketi Aerolineas Argentinas B737 Max 8 tipi uçakların kullanımını geçici olarak durduracağını açıklarken, Singapur Sivil Havacılık İdaresi ise bu uçakların ülkeye giriş ve çıkışlarının bir süreliğine yasaklandığını duyurdu.

Güney Kore ulaştırma yetkilileri, 737 Max kullanan yerel bir havayolu şirketine güvenlik denetimi yapıldığını belirterek, bu süreçte bu uçakların seferlerinin durdurulduğunu kaydetti.

ABD Havacılık İdaresi yetkilileri olay yerinde

ABD Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada yetkililerin, uçağın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı sefer sırasında düştüğü bölgeye vardığı bildirildi.

Havacılık yetkililerinin Etiyopya'nın öncülük ettiği inceleme ekibine katılacakları belirtildi.

6 ayda 2 kaza

ABD'li Boeing firmasının ürettiği 737 Max 8 tipi uçakların son 6 ayda iki büyük kazaya karışması, bu uçakların güvenliğine dair tartışmaları gündeme getirdi.

Endonezya'da Lion Havayollarına ait B737 Max 8 tipi yolcu uçağı geçen yıl ekim ayında düşmüştü. Kazada uçakta bulunan 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Her ne kadar kazanın sebebi henüz belirlenmemiş olsa da her iki kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan bir teknik hata bulunması olasılığını güçlendiriyor.

Etiyopya Havayolları, Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarının seferlerini durdurmuştu. Çin Havacılık İdaresi, ülkedeki tüm havayolu şirketlerine bu tip yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurma talimatı vermişti.

Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA