Etiyopya devlet havayolu şirketine ait yolcu uçağı, başkent Addis Ababa'dan havalandı.

Mürettebatla birlikte 157 kişiyi taşıyan uçak, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giderken düştü.

Kaza, Etiopya Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, ölü ve yaralı bilgisine ilişkin net bir bilgiye yer verilmedi ancak kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Kendisini Afrika'nın en büyük taşıma ağı olarak niteleyen şirketten de henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: TRT Haber