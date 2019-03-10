Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlık Genel Sekreteri Salahaddin Dahmun, seçim hazırlıkları kapsamında lojistik sürecin ele alındığı bir toplantı düzenledi.

Bakanlığın açıklamasında seçimlerin ertelenmeyeceği vurgulandı.

Cezayir'de muhalif güçler, 18 Nisan'da olması kararlaştırılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi ve geçiş süreci çağrısı yapmıştı. Muhalif siyasi partiler ve isimlerin ortak yazılı açıklamasında, "Mevcut şartlarda seçimlerin yapılması, ülke istikrarı için tehlike oluşturuyor" denilmişti.

Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında olduğu 15 kişi adaylık başvurusu yaptı.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA