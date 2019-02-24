Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyası direktörü Abdulmalik Sellal, muhaliflerden ve halktan gelen tepkilere rağmen Buteflika'nın beşinci dönem adaylığının hala geçerli olduğunu söyledi.

Ülkedeki petrol endüstrisinin 24 Şubat 1971'de millileştirilmesinin yıl dönümü dolayısıyla ülkenin güneyindeki Edrar kentinde düzenlenen kutlamalara katılan Sellal, 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Buteflika'nın muhaliflerden ve halktan gelen tepkilere rağmen beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığının devam edip etmediğiyle ilgili soruyu Sellal, "Çok şükür ki evet." şeklinde cevapladı.

Halkın, seçimlerle ilgili görüşünü ifade etme hakkı olduğunu söyleyen Sellal, barış ve güvenliği korumanın önem taşıdığını kaydetti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA