Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, mecliste düzenlediği basın toplantısında, ulusal havayolu şirketini kapatmanın çok ciddi bir konu olduğunu belirterek, hükümetin havayolu şirketinin satılıp satılmayacağı, kapatılıp kapatılmayacağı ya da yeniden yapılandırılması konularını araştırdığını ifade etti.

Malezya Hükümeti bir süredir havayolu şirketine yönelik seçenekleri inceliyor.

Başbakan Mahathir Muhammed, kendisine havayolu şirketi ile ilgili analistlerin kapatılması ya da dönüştürülmesi önerileri sorulduğunda ise kararın "yakında" verileceğini söyledi.

Malezya Havayolları, 2019 yılında operasyonlarını dönüştürerek, 2014 yılında yaşadığı iki felaketin ardından, şirketi kar edebilir hale geri döndürmeye çalışıyor.

2014 yılında iki felaket yaşanmıştı

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

Yine aynı yıl Malezya Havayollarına ait bir MH17 sefer sayılı uçak, 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters

