ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında konuşurken, Apple CEO’su Tim Cook’a "Tim Apple" diye seslenmesinden günler sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında kendini savundu.

Trump mesajında, işletme yöneticileriyle yaptığı son yuvarlak masa toplantısında, Apple'ın CEO'su Tim Cook'u resmi bir şekilde tanıttıktan sonra, zaman ve kelimelerden tasarruf etmek için "Tim Apple" olarak çağırdığını belirterek, yalan haberlere tepki gösterdi.

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Mart 2019

Trump, Cook'a "Ülkemize gerçekten büyük bir yatırım yaptınız. Gerçekten çok takdir ediyoruz, Tim Apple." demişti.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 Mart 2019

Trump'ın, Apple CEO'su Tim Cook'a "Apple" diye seslenmesinin ardından Cook ise, Twitter hesabında ismini, elma emojisi kullanarak "Tim Apple" olarak değiştirmişti.

Trump, daha önce de Lockheed Martin şirketinin CEO’su Marillyn Hewson’ın adını ‘Marillyn Lockheed’ olarak anmıştı.

Kaynak: AP News