ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında konuşurken, Apple CEO’su Tim Cook’a "Tim Apple" diye seslenmesinden günler sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında kendini savundu.

Trump mesajında, işletme yöneticileriyle yaptığı son yuvarlak masa toplantısında, Apple'ın CEO'su Tim Cook'u resmi bir şekilde tanıttıktan sonra, zaman ve kelimelerden tasarruf etmek için "Tim Apple" olarak çağırdığını belirterek, yalan haberlere tepki gösterdi.

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story!