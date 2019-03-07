Dünya

Trump, Tim Cook'a Tim Apple diye seslendi

07 Mart 2019 Perşembe 11:42 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 11:43

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Apple'ın CEO'su Tim Cook ile ilgili yaptığı gafla gündeme geldi. Trump, Cook'a Tim Apple diye seslendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında konuşurken, Apple CEO’su Tim Cook’un icraatlarını övmek istedi. Ancak Tim Cook'a yanlışlıkla ‘Tim Apple’ diye seslendi. "Ülkemize gerçekten büyük bir yatırım yaptınız. Gerçekten çok takdir ediyoruz, Tim Apple." Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 Mart 2019

Trump insanların isimlerini yanlış söyleme konusunda ilginç bir geçmişe sahip. Daha önce de Lockheed Martin şirketinin CEO’su Marillyn Hewson’ın adını ‘Marillyn Lockheed’ olarak anmıştı. "Marillyn Lockheed" pic.twitter.com/9hUbrTeXlq — Dave Brown (@dave_brown24) 22 Mart 2018

Kaynak: The Verge Etiketler: Trump tim cook tim apple

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