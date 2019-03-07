ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında konuşurken, Apple CEO’su Tim Cook’un icraatlarını övmek istedi.
Ancak Tim Cook'a yanlışlıkla ‘Tim Apple’ diye seslendi.
"Ülkemize gerçekten büyük bir yatırım yaptınız. Gerçekten çok takdir ediyoruz, Tim Apple."
Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9— Sean O'Kane (@sokane1) 6 Mart 2019
Trump insanların isimlerini yanlış söyleme konusunda ilginç bir geçmişe sahip. Daha önce de Lockheed Martin şirketinin CEO’su Marillyn Hewson’ın adını ‘Marillyn Lockheed’ olarak anmıştı.
"Marillyn Lockheed" pic.twitter.com/9hUbrTeXlq— Dave Brown (@dave_brown24) 22 Mart 2018
Kaynak: The Verge