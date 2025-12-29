Çok Bulutlu -0.9ºC Ankara
Dünya
AA 29.12.2025 00:26

ABD'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışmasının ardından polis, enkazın bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Enstrom F-28A tipi bir helikopter ile Enstrom 280C tipi bir diğer helikopterin, New Jersey'deki Hammonton Belediye Havalimanı yakınlarında havada çarpıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

