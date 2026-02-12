Hafif Sağanak Yağışlı 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2026 12:13

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan, WhatsApp’a Rusya’daki yasalara uyma çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da bir süre önce erişime engellenen WhatsApp’ın yasalara uyması halinde tekrar erişime açılabileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan, WhatsApp’a Rusya’daki yasalara uyma çağrısı

Peskov, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya’da Kasım 2025’ten bu yana erişim engeli getirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a ilişkin konuştu.

WhatsApp’ın Meta şirketine ait olduğunu belirten Peskov, “Bu bir yasalara uyma konusudur. Eğer Meta yasalara uyup Rus makamlarıyla temasa geçerse o zaman bir anlaşmaya varmak mümkün olabilir.” dedi.

Peskov, Rusya’nın taleplerini görmezden gelmeye devam etmesi halinde WhatsApp’ın tekrar erişime açılmayacağının altını çizdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) Kasım 2025’te yapılan açıklamada, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’ın kademeli şekilde engellenmeye başlandığı bildirilmişti.

Ülkede WhatsApp’a erişim söz konusu tarihten itibaren son bulurken, kullanıcılar erişim için VPN kullanmaya başlamıştı.

Rusya'da Telegram’a yönelik kısıtlamalar da uygulanırken bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.

ETİKETLER
Rusya Sosyal Medya WhatsApp
Sıradaki Haber
Güney Kore: Kuzey Kore lideri Kim, kızını "halefi" ilan etme aşamasına girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Çoruh’un gerdanlıkları ekonomiye 19 milyar liralık katkı sağladı
13:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki
13:44
Tarihi mahallede kış sessizliği: Sarıhacılar 3 haneye emanet
13:32
Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor
13:28
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
13:20
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ