Dünya
AA 12.02.2026 10:55

Kanada'daki okul saldırısının şüphelisinin önce annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü belirlendi

Kanada'nın British Columbia eyaletinde dün bir okulda düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin, önce evinde annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü tespit edildi.

Kanada'daki okul saldırısının şüphelisinin önce annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü belirlendi

CBC News kanalının haberine göre, dün eyaletin Tumbler Ridge bölgesinde düzenlenen ve ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Şüphelinin okuldaki saldırıyı düzenlemek üzere evden çıkmadan önce annesini ve 11 yaşındaki üvey kardeşini öldürdüğünü belirleyen polis, saldırganın okulda ele geçirilen iki ateşli silahı nasıl elde ettiği hakkında bilgi vermedi.

Okuldaki saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin, 39 yaşındaki bir eğitimci ve 12 ila 13 yaşındaki öğrenciler olduğu belirlendi.

Öldüğü sanılan kurbanlardan birinin hayatta olduğunun belirlenmesi üzerine her iki saldırıdaki ölü sayısının 10 değil 9 olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Polis, şüphelinin, okulu yaklaşık 4 yıl önce bırakan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar olduğunu duyurdu.

Öte yandan, saldırının meydana geldiği ev hakkında polise son yıllarda ihbarların yapıldığı, evde bulunan ateşli silahların yasal sahiplerine iade edildiği aktarıldı.

Aile üyelerinin geçmişteki sosyal medya paylaşımlarından, Rootselaar'ın küçük yaşlardan itibaren silahlara ilgi duymaya başladığının anlaşıldığı ifade edildi.

British Columbia eyaletindeki silahlı saldırı

Kanada'da 11 Şubat'ta British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganla birlikte 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Yakın bölgedeki bir evde 2 kişinin daha ölü bulunduğu, olayın saldırıyla bağlantılı olduğuna inanıldığı belirtilmişti.

Saldırılarda, aralarında saldırganın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Ölü bulunan saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' olarak tanımlanan kişiyle aynı olduğu" açıklanmıştı.

Saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.

Kanada'nın batısında, Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge, ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kanada
