İngiliz turist araba çaldı, sahibi GPS kullanarak hırsızı yakaladı

Aracın sahibi 61 yaşındaki Kukrit Suetrong, sabah saatlerinde aracının yerinde olmadığını fark edince GPS üzerinden takibe başladı.

Araç içi kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde; Kukrit'in, aracın arka plakasını sökmeye çalışan İngiliz turiste kendi imkanlarıyla müdahale ettiği görülüyor.

Olay yerinden kaçmaya çalışan turist, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirse de araçta pasaport fotokopisini unutunca kimliği kısa sürede tespit edildi.

Uzlaşma sağlandı, dava açılmadı

Polis yetkilileri, şüphelinin olay anında alkollü olduğunu ve araç anahtarını tesisteki bir odadan ele geçirdiğini açıkladı. Yapılan incelemede, çalınan kamyonetin kasasında çalıntı olduğu değerlendirilen bir motosiklet de bulundu.

Soeng Sang Polis Merkezi'nden Albay Saksit Kongsaktrakul, tarafların kendi aralarında anlaştığını duyurdu. İngiliz turistin araç sahibine tazminat ödediği ve mağdurun şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Bu gelişme üzerine dosya kapatılırken, şüpheli hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı.

"Misafir olduğu için şüphelenmedim"

Tesis işletmecisi Kukrit, İngiliz turistin daha önce de tesisinde konaklayan eski bir müşteri olduğunu ve kendisine güvendiğini belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kukrit, şüphelinin gece yarısı keşif yaptığını, sabah saat 04.00 sularında ise içinde unutulan anahtarla aracı çalıştırıp uzaklaştığını ifade etti.