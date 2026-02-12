Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 12.02.2026 08:40

İngiliz turist araba çaldı, sahibi GPS kullanarak hırsızı yakaladı

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima bölgesinde bir İngiliz turist, çaldığı kamyonetin sahibi tarafından GPS takip sistemiyle bulundu. Chichester kentinden gelen 42 yaşındaki Scott isimli turist, daha önce konakladığı bir tesisten pikap türü aracı izinsiz alarak yaklaşık yedi kilometre uzaklıktaki bir köye götürdü.

İngiliz turist araba çaldı, sahibi GPS kullanarak hırsızı yakaladı

Aracın sahibi 61 yaşındaki Kukrit Suetrong, sabah saatlerinde aracının yerinde olmadığını fark edince GPS üzerinden takibe başladı.

Araç içi kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde; Kukrit'in, aracın arka plakasını sökmeye çalışan İngiliz turiste kendi imkanlarıyla müdahale ettiği görülüyor.

Olay yerinden kaçmaya çalışan turist, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirse de araçta pasaport fotokopisini unutunca kimliği kısa sürede tespit edildi.

Uzlaşma sağlandı, dava açılmadı

Polis yetkilileri, şüphelinin olay anında alkollü olduğunu ve araç anahtarını tesisteki bir odadan ele geçirdiğini açıkladı. Yapılan incelemede, çalınan kamyonetin kasasında çalıntı olduğu değerlendirilen bir motosiklet de bulundu.

Soeng Sang Polis Merkezi'nden Albay Saksit Kongsaktrakul, tarafların kendi aralarında anlaştığını duyurdu. İngiliz turistin araç sahibine tazminat ödediği ve mağdurun şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Bu gelişme üzerine dosya kapatılırken, şüpheli hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı.

"Misafir olduğu için şüphelenmedim"

Tesis işletmecisi Kukrit, İngiliz turistin daha önce de tesisinde konaklayan eski bir müşteri olduğunu ve kendisine güvendiğini belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kukrit, şüphelinin gece yarısı keşif yaptığını, sabah saat 04.00 sularında ise içinde unutulan anahtarla aracı çalıştırıp uzaklaştığını ifade etti.

ETİKETLER
Tayland Polis Motosiklet
Sıradaki Haber
Instagram klinik bağımlılık iddiaları nedeniyle hakim karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
Bu hafta 8 film vizyona giriyor
10:01
Borsa güne yükselişle başladı
09:56
Yükseköğretimde kadın öğrencilerin oranı yüzde 53,2'ye ulaştı
09:52
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
09:55
Brent petrolün varili 69,10 dolardan işlem görüyor
09:40
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi yaralandı
Antalya turizminde tüm zamanların 'ocak ayı' rekoru
Antalya turizminde tüm zamanların 'ocak ayı' rekoru
FOTO FOKUS
CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu
CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ