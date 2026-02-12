Instagram klinik bağımlılık iddiaları nedeniyle hakim karşısında

Dava, şu an 20 yaşında olan "Kaley" adlı bir genç kadının, YouTube ve Instagram'ın sahibi Meta'ya karşı açtığı tazminat talebiyle başladı.

Kaley, şirketlerin gençleri "bağımlı kılmak" için kasıtlı olarak özellikler geliştirdiğini ve bu durumun ruh sağlığına zarar verdiğini iddia ediyor. Bu dava, benzer suçlamalarla açılan 1.500'den fazla dava için bir emsal niteliği taşıyor.

"Televizyonu fazla izlemek gibi"

Mosseri, Instagram kullanımını "kendinizi iyi hissetmeyeceğiniz kadar uzun süre televizyon izlemeye" benzetti. Bağımlılık terimini reddeden Mosseri, "sorunlu kullanım" kavramının kişiden kişiye değişebileceğini savundu. Davacı avukatı Mark Lanier'in, genç kadının bir günde 16 saatten fazla Instagram'da vakit geçirdiğini hatırlatması üzerine Mosseri, "Bu durum sorunlu bir kullanım gibi görünüyor" yanıtını verdi.

Meta avukatları ise Kaley'in yaşadığı psikolojik zorlukların sosyal medyadan değil, çocukluk dönemindeki zorlu aile hayatından kaynaklandığını savundu. Şirket, davacının sosyal medya kullanmaya başlamadan çok önce de ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Güzellik filtreleri ve kâr tartışması

Duruşmada, Instagram'ın yüz hatlarını değiştiren "güzellik filtreleri" uzun süre tartışıldı. Avukat Lanier, 2019 yılına ait iç yazışmaları göstererek, Meta yöneticilerinin bu filtrelerin genç kızlarda "vücut dismorfisine" (beden algısı bozukluğu) yol açabileceği konusunda uyarıldığını ortaya koydu. Mosseri, estetik cerrahiyi teşvik eden filtrelerin yasaklandığını ancak burun incelten veya dudak dolgunlaştıran filtrelerin, rekabet gücünü korumak adına tamamen yasaklanmadığını kabul etti.

Davadaki diğer önemli başlıklar şunlar oldu:

Mosseri, Instagram'ın gençlerden diğer yaş gruplarına göre daha az para kazandığını, bu nedenle gençleri hedef almanın kâr maksimizasyonuyla ilgisi olmadığını öne sürdü.

Mosseri'nin yıllık gelirinin bonuslar ve hisse senetleriyle birlikte 20 milyon doları bulabildiği, kararlarının şirket hisse değerini artırma motivasyonu taşıdığı iddia edildi.

Davacı taraf, "sonsuz kaydırma" ve "beğeni" butonunun gençler için birer "kimyasal ödül" (dopamin) mekanizmasına dönüştüğünü savundu.

Dava süreci, sosyal medya platformlarının ürün tasarımı ve kullanıcı güvenliği konusundaki hukuki sorumluluklarını belirlemek açısından kritik bir dönemeç olarak görülüyor.