Bulgaristan’da polisleri şaşırtan gizemli ölümler

Müfettişler, bu ölümlerin altı gün önce yanmış bir kulübenin yakınında bulunan diğer üç cesetle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, iki grubun kulübede birbirlerine veda ettikleri, bölgede kalan üç kişinin ise daha sonra kulübeyi ateşe verirken görüntülendiği tespit edildi. Bulgaristan Başsavcı Vekili Borislav Sarafov, vakanın kült dizi Twin Peaks'ten daha sarsıcı detaylar içerdiğini ifade ediyor.

"Eşi benzeri görülmemiş bir suç"

Savcılar, ölümlerin cinayet-intihar ya da toplu intihar ihtimali üzerinde dururken, olay ülkede büyük bir yankı uyandırdı ve soruşturmanın gidişatına yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Ulusal polis şefi, yaşananları ülkede daha önce görülmemiş, emsal teşkil etmeyen bir suç olarak nitelendirdi.

İlk üç kurbanın (45, 49 ve 51 yaşlarındaki erkekler), 2 Şubat tarihinde yanmış bir kulübenin yakınında bulunduğu aktarıldı.

Sofya İstinaf Savcılığı, bu kişilerin ateşli silahla vurulduğunu, olay yerinde herhangi bir arbede veya travma izine rastlanmadığını açıkladı. Adli tıp uzmanları, atışların yakın mesafeden yapıldığını belirledi. Sofya’ya yaklaşık bir saat mesafedeki Petrohan Geçidi yakınlarında iki tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Kurbanlar arasında bir çocuk da var

İlk olaydan altı gün sonra, Okolçişta Dağı yakınlarındaki bir karavanda iki erkek ve 15 yaşında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Polis yetkilileri, bu kişilerin Petrohan vakasıyla bağlantılı olduğunu ve araç içinden ateş açılması sonucu hayatlarını kaybettiklerini doğruladı. Otopsi raporları, karavandaki olayda iki cinayet ve bir intihar ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Yetkililer, kurbanların çoğunun bir doğa koruma sivil toplum kuruluşuna üye olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.