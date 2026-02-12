Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 12.02.2026 08:02

Rusya, WhatsApp'ı engellemeye hazırlanıyor

Rusya, mesajlaşma uygulamalarına kısıtlamaları sıkılaştırma hamleleri kapsamında ülke genelinde WhatsApp’a erişimi tamamen engelleme girişiminde bulunuyor. Meta bünyesindeki WhatsApp tarafından yapılan açıklamada, bu adımın Rusya’daki 100 milyondan fazla kullanıcıyı devlet kontrolündeki bir gözetleme uygulamasına yönlendirmeyi amaçladığı belirtiyor

Rusya, WhatsApp'ı engellemeye hazırlanıyor

Karar, Rus düzenleyicilerin güvenlik eksikliğini gerekçe göstererek Telegram’a erişimi kısıtlamasının ardından geliyor. Rusya’da Telegram’ın da WhatsApp kadar yaygın bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.

WhatsApp yetkilileri, 100 milyondan fazla kullanıcıyı özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakmanın geriye dönük bir adım olduğunu ve bu durumun Rusya’daki insanlar için güvenliği azaltacağını ifade ediyor.

Meta’ya yönelik aşırıcılık suçlaması ve engellemeler

Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, WhatsApp’a yerel yasalara uyması konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

Devlet kontrolündeki haber ajansları, WhatsApp’ın 2026 yılına kadar ülkede tamamen engellenmesinin beklendiğini bildiriyor. Rus yetkililer, Meta’nın ülkede "aşırılık yanlısı bir kuruluş" olarak tanımlanması nedeniyle bu sert tedbirlerin meşru olduğunu savunuyor.

2022 yılındaki bu tanımlamadan bu yana, Instagram ve Facebook gibi Meta uygulamaları Rusya’da engellenmiş durumda ve bu mecralara yalnızca VPN üzerinden erişilebiliyor.

Yeni süper uygulama hamlesi: Max

Moskova yönetimi, Rus vatandaşlarını "Max" adı verilen ve devlet tarafından geliştirilen yeni bir platforma yönlendirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Çin’in WeChat uygulamasına benzetilen bu "süper uygulama", mesajlaşma hizmetlerini devlet hizmetleriyle birleştiriyor ancak uçtan uca şifreleme özelliği barındırmıyor. Rusya, hem WhatsApp hem de Telegram’ın, yasaların gerektirdiği şekilde kullanıcı verilerini ülke içinde depolamayı reddettiğini ileri sürüyor.

2025 yılından itibaren yetkililer, ülkede satılan tüm yeni cihazlarda Max uygulamasının yüklü olmasını zorunlu kıldı. Kamu sektörü çalışanları, öğretmenler ve öğrencilerin de bu platformu kullanması talep ediliyor.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, devletin bu kısıtlamalarla halkı siyasi sansür ve gözetleme amacıyla kendi uygulamasına zorladığını belirterek, vatandaşların özgürlüklerini kısıtlamanın asla doğru bir cevap olmayacağını vurguluyor.

ETİKETLER
Rusya Telegram WhatsApp
Sıradaki Haber
Trump'tan Pentagon'a "enerji alımlarında kömür santralleriyle çalışma" talimatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
Bu hafta 8 film vizyona giriyor
10:01
Borsa güne yükselişle başladı
09:56
Yükseköğretimde kadın öğrencilerin oranı yüzde 53,2'ye ulaştı
09:52
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
09:55
Brent petrolün varili 69,10 dolardan işlem görüyor
09:40
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi yaralandı
Antalya turizminde tüm zamanların 'ocak ayı' rekoru
Antalya turizminde tüm zamanların 'ocak ayı' rekoru
FOTO FOKUS
CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu
CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ