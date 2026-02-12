Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
TRT Haber 12.02.2026 00:55

Japonya Profesyonel Futbol Ligi'nde beraberlik kaldırıldı

Japonya Profesyonel Futbol Ligi (J. League) yönetimi, 2026 yılında uygulanacak geçiş sezonuna ilişkin devrim niteliğinde kararlar aldı. Yeni turnuva formatında maçlar beraberlikle sonuçlanmayacak. Beraberlik durumunda penaltı atışlarına gidecek takımlardan kazanan 2 puan kaybeden 1 puan alacak.

Japonya Profesyonel Futbol Ligi'nde beraberlik kaldırıldı

Alınan karara göre, 90 dakikalık normal süresi eşitlikle tamamlanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanmaksızın doğrudan seri penaltı atışlarına geçilecek.

J. League yönetimi, bu kararın temel amacını taraftar deneyimini zenginleştirmek ve oyuncuların yüksek baskı altındaki performansını artırmak olarak tanımladı.

Puanlama sistemi de değişti

"J. League 100. Yıl Vizyon Ligi" adı altında düzenlenecek bu dönemde, puan tablosu da alınan yeni kararlara göre şekillenecek. Yeni puanlama cetveli şu şekilde:

Normal süre galibiyeti: 3 Puan

Penaltı atışları sonucu galibiyet: 2 Puan

Penaltı atışları sonucu mağlubiyet: 1 Puan

Normal Süre Mağlubiyeti: 0 Puan

Hedef penaltı tecrübesinin artırılması

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, bu uygulamanın milli takım düzeyindeki yansımalarına da dikkat çekildi. Özellikle uluslararası turnuvalarda seri penaltı atışlarının belirleyici rol oynadığı vurgulanırken, Japon oyuncuların bu format sayesinde rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmasının hedeflendiği belirtildi.

Söz konusu kural değişikliği, Şubat 2026 ile Haziran 2026 arasındaki geçiş dönemini kapsayacak.

Uygulamanın tam sezon sürecek olan 2026-2027 lig takvimine dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Japonya
