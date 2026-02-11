Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
Gündem
AA 11.02.2026 23:26

Çelik: Hükümetimizin üyelerine ve yüce Meclis'e dönük saygısızlığı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP grubunun, Adalet ve İçişleri bakanlarımızın yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çelik: Hükümetimizin üyelerine ve yüce Meclis'e dönük saygısızlığı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları söyledi:

"CHP grubunun, Adalet ve İçişleri bakanlarımızın yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz. Demokratik ilkeleri ve Meclis'in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir. CHP'nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir."

