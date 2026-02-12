Endonezya otoyolları savaş uçakları için piste dönüştürüyor

Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Tonny Harjono, ülkenin 39 eyaletinin her birinde en az bir otoyol bölümünün acil iniş pisti olarak kullanılabilir hale gelmesini beklediklerini açıklıyor.

Lampung eyaletinde gerçekleştirilen tatbikatta, bir F-16 savaş uçağı ile bir Super Tucano saldırı uçağı otoyola başarılı iniş ve kalkış yaparak bu kabiliyeti sergiledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan Taufanto, bu başarının savunma sistemini güçlendirme yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.

Maliyet ve strateji avantajı

Karayollarının askeri amaçla kullanılması yeni bir kavram olmasa da, 6 binden fazla yerleşim bulunan adaya yayılmış olan Endonezya için bu durum stratejik bir önem taşıyor.

Uzmanlar, milyarlarca dolarlık uçak gemileri satın almak ve bakımlarını yapmak yerine otoyolların kullanılmasının çok daha ekonomik ve güvenli olduğunu vurguluyor.

Tek bir uçak gemisinin vurulması durumunda tüm kapasitenin kaybedileceği, ancak çok sayıda otoyol pistinden birinin devre dışı kalmasının operasyonel kabiliyeti tamamen bitirmeyeceği ifade ediliyor.

Pilotlar için zorlu şartlar

Hava Kuvvetleri Komutanı Harjono, plan kapsamında otoyolların yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki bölümlerinin askeri uçakların kullanımına ayrılacağını duyurdu.

Pilotların yeteneklerini öven yetkililer, normal bir havalimanı pistinin 45-60 metre olan genişliğine karşın otoyolların sadece 24 metre genişliğinde olduğuna dikkat çekiyor.

Riskli olsa da hava kuvvetleri pilotlarının bu dar zeminlere iniş yapabilecek şekilde eğitildiği belirtiliyor.