Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2026 09:38

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda ikisi çocuk ve biri kadın, 3 Filistinli yaralandı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerine ait araçlardan güneydeki El-Meslah bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara yoğun ateş açıldı.

Saldırılarda ikisi çocuk ve biri kadın; yaralanan 3 Filistinli, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda kontrolündeki bölgelere savaş uçaklarıyla da saldırı düzenledi.

Refah şehrinin batı bölgeleri ise yoğun topçu ateşine maruz kalırken, bu saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail topçuları ise Cibaliye Kampı'nın doğu bölgelerini bombaladı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Başkente yönelik yoğun düşman saldırısı gerçekleşiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
Bu hafta 8 film vizyona giriyor
10:01
Borsa güne yükselişle başladı
09:56
Yükseköğretimde kadın öğrencilerin oranı yüzde 53,2'ye ulaştı
09:52
Eksik belgeyle başvuru, tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor
09:55
Brent petrolün varili 69,10 dolardan işlem görüyor
09:42
Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Platformu'nu yeniledi
Antalya turizminde tüm zamanların 'ocak ayı' rekoru
Antalya turizminde tüm zamanların 'ocak ayı' rekoru
FOTO FOKUS
CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu
CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ