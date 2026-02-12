Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi yaralandı

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerine ait araçlardan güneydeki El-Meslah bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara yoğun ateş açıldı.

Saldırılarda ikisi çocuk ve biri kadın; yaralanan 3 Filistinli, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda kontrolündeki bölgelere savaş uçaklarıyla da saldırı düzenledi.

Refah şehrinin batı bölgeleri ise yoğun topçu ateşine maruz kalırken, bu saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail topçuları ise Cibaliye Kampı'nın doğu bölgelerini bombaladı.