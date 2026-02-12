Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.

Türkiye'de verilerin yer aldığı 2007'de 90 yaş üstü 97 bin 487 kişi bulunurken, bu sayı 2008'de 60 bin 176 olarak kayıtlara geçti. Sonraki yıllarda 90 yaş üstü nüfusta 2024'e kadar düzenli artış görüldü.

Bu kapsamda 90 yaşını aşarak 100 yaşına merdiven dayayanların nüfusu 2016'da 145 bin 341, 2017'de 160 bin 520, 2018'de 174 bin 875, 2019'da 187 bin 703, 2020'de 199 bin 842'ye kadar çıktı.

COVID-19 salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de ise 90 yaş üstü nüfus 202 bin 977'yi, 2022'de 213 bin 923'ü buldu.

Bu yaş grubunda yıllık bazda en çok artış ise 2023'te görüldü. Söz konusu yılda 90 yaş üstü nüfus 23 bin 968 artışla 237 bin 891'e yükseldi.

Türkiye'de 90 yaş üstü nüfusu 2024'te 244 bin 837'ye çıkarken geçen yıl ise 243 bin 713'e geriledi. Böylece verilerin yer aldığı 2007-2025 döneminde 90 yaşını aşan "çınarların" sayısı 16 yıl sonra ilk kez azaldı.

Ülkenin 90 yaş üstü nüfusunun 10 yılda ise yüzde 67,7 arttığı hesaplandı.

Nüfusa oranla 90 yaş üstü insan sayısı en fazla Tunceli'de

Türkiye'de illerin nüfusuna oranla bakıldığında 90 yaş üstü insanların en fazla olduğu il yüzde 0,89 ile Tunceli çıktı. Bu ilde 90 yaşı geçen 755 kişi bulunuyor.

Tunceli'yi yüzde 0,84 ve 3 bin 842 nüfusla Giresun, yüzde 0,71 ve 1185 kişiyle Artvin izledi.

Nüfusa oranla 90 yaşını geçenlerin en az olduğu iller ise yüzde 0,12 ile Van, yüzde 0,14'er ile Şanlıurfa ve Gaziantep olarak kayıtlara geçti.

En çok 90 yaş üstü nüfus İstanbul'da

Türkiye'de 90 yaşını geçen en çok kişinin yer aldığı il ise 36 bin 37 ile İstanbul olurken, bu kenti 15 bin 923 ile Ankara ve 15 bin 464 ile İzmir takip etti.

İzmir'in ardından 7 bin 553 ile Bursa, 6 bin 458 ile Antalya, 5 bin 806 ile Konya, 5 bin 434 ile Balıkesir, 5 bin 167 ile Mersin, 5 bin 70 ile Samsun ve 5 bin 17 ile Adana sıralandı.