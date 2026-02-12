Hafif Sağanak Yağışlı 6.2ºC Ankara
Dünya
AA 12.02.2026 12:48

İsviçre'de, "nüfusu 10 milyon ile sınırlama" önerisi referanduma sunulacak

İsviçre'de seçmenler, haziranda yapılacak referandumda "ülke nüfusunu 10 milyon ile sınırlandırma"yı öngören öneriyi oylayacak.

İsviçre'de, "nüfusu 10 milyon ile sınırlama" önerisi referanduma sunulacak

Halk, 14 Haziran'da sağcı İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği "On Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimi ve kamu hizmeti reformuna ilişkin 2 ulusal konuda hakkında karar vermek için sandık başına gidecek.

Hükümet, söz konusu referandumun tarihini doğruladı.

“On Milyonluk İsviçre'ye Hayır” girişimi, ülkenin daimi ikamet eden nüfusunu 2050'ye kadar on milyonla sınırlamayı hedefliyor.

Bu öneriye göre, nüfusun 9,5 milyonu aşması halinde hükümet ve parlamento harekete geçerek yasal adımlar atmak zorunda kalacak.

Hem hükümet hem de parlamento nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan bu girişime karşı çıksa da girişime karşı bir öneri sunmadı.

SVP, "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırılan bu öneriyle İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını veya yalnızca doğumların ölümlerden fazla olması nedeniyle bu sayıya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento, özellikle "iltica ve aile birleşimi alanında" bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almak zorunda kalacak.

Girişim metnine göre, İsviçre, istisna veya koruma maddeleriyle ilgili olarak "nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları" yeniden müzakere etmek durumunda kalacak.

Öte yandan, tüm bu önlemlerin 10 milyonluk sınıra uymak için yetersiz kalması durumunda, son çare olarak AB ile yapılan "bireylerin serbest dolaşımı anlaşmasının" feshedilmesi gündeme gelecek.

SVP'nin desteklediği referandum kampanyasını yürütenler, nüfusun aşırı şekilde artışının altyapıyı zorladığı, kira fiyatlarını artırdığını ve ulusal kimliği değiştirdiğini savunuyor.

Federal Konsey ve parlamentonun çoğunluğuna göre ise, bu girişim sorunları çözmenin aksine yeni sorunlara neden oluyor.

Girişimi destekleyenler, bu girişimin göçü kontrol altına almak ve sınırlamak için mantıklı bir yol olduğunu ileri sürüyor.

İsviçre'nin nüfusunun şu anda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor.

Kamu hizmeti reformu için de oylama yapılacak

Seçmenler, sivil hizmete erişim kurallarını sıkılaştırma planıyla ilgili de oy kullanacak. Parlamento tarafından onaylanan reform, ordudan sivil hizmete geçen asker sayısını azaltmayı amaçlıyor.

Hükümet, bu alanda yıllık alımları yaklaşık olarak 6 bin 600'den 4 bin civarına düşürmek istiyor.

Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre'de önergeler, 100 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor.

