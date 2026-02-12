Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki 15 düzensiz göçmenin ölüm raporları olayın şiddetini ortaya koydu

Yerel basında yer alan haberlere göre, 4 Şubat'taki kazada alabora olan botta hayatını kaybeden 15 kişiden 7'sinin ölüm raporu hazırlandı.

Adli tıp uzmanlarınca hazırlanan raporlarda çarpışmanın şiddeti ve yaralanmaların ciddiyetine dair bulgular yer aldı.

Raporlarda, bazı kişilerde göğüs, boyun, kol ve bacak travmalarıyla ağır kafa darbeleri tespit edildi, bir kişinin başının ezildiği belirtildi.

Haberlerde bulguların, kazazedelerin tekneye sahil güvenlik unsuru tarafından çarpıldığı yönündeki ifadeleriyle de örtüştüğü bildirildi.

Sakız Adası açıklarında 4 Şubat'ta Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki düzensiz göçmenlerin denize düştüğü açıklanmış, kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.