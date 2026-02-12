Hafif Sağanak Yağışlı 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2026 11:53

NATO'da yılın ilk savunma bakanları toplantısı başladı

NATO'da 32 üye ülkeyi bir araya getiren yılın ilk Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

NATO'da yılın ilk savunma bakanları toplantısı başladı

Toplantının başında açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Bugün, caydırıcılık ve savunmamızı nasıl daha da güçlendirdiğimizi ve uyarladığımızı, ayrıca Ukrayna’ya desteğimizi sürdürmeyi ele alacağız." dedi.

Müttefik savunma harcamalarında önemli artışlar görüldüğünü belirten Rutte, toplantıda caydırıcılık ve NATO'nun savunma duruşunun güçlendirilmesini de görüşeceklerini ifade etti.

Rutte, ayrıca, İttifak genelinde savunma sanayisi tabanını güçlendirmeye yönelik çalışmaların değerlendirileceğini aktararak "Tüm bunlar, güneyden Yüksek Kuzey ve Arktik bölgesine, doğudan batıya kadar İttifak genelinde ortak güvenliğimiz için hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

NATO'nun, caydırma ve savunma için her zaman görev başında olduğunun altını çizen Rutte, bu nedenle Rusya’nın artan askeri faaliyetleri ve Çin’in Yüksek Kuzey’e artan ilgisine karşı Arktik Nöbeti'ni başlattıklarını hatırlattı.

Toplantıda, 2025 Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarının artırılması yönünde alınan kararlar doğrultusunda Ankara’da yapılacak bir sonraki zirvenin hazırlıkları ele alınacak.

Ukrayna'ya desteğin de görüşüleceği toplantıya Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

ETİKETLER
NATO
Sıradaki Haber
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Avustralya ziyaretinin son gününde de protestolar düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Japonya'da artan bakır fiyatları nedeniyle tapınaklardaki levhalar hırsızların hedefi oldu
13:50
Çoruh’un gerdanlıkları ekonomiye 19 milyar liralık katkı sağladı
13:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki
13:44
Tarihi mahallede kış sessizliği: Sarıhacılar 3 haneye emanet
13:32
Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor
13:28
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ