AA 12.02.2026 11:51

Güney Kore: Kuzey Kore lideri Kim, kızını "halefi" ilan etme aşamasına girdi

Güney Kore'de, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, sık sık "varis" tartışmalarıyla gündeme gelen kızı Kim Ju-ae'yi "halefi" olarak ilan etme aşamasına girdiği yönünde istihbarat elde edildiği bildirildi.

Güney Kore: Kuzey Kore lideri Kim, kızını "halefi" ilan etme aşamasına girdi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Meclisinin istihbarat komitesinden iki milletvekili, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) Kuzey Kore'ye ilişkin son değerlendirmelerini gazetecilerle paylaştı.

Buna göre, etkinliklerde sık sık babasının yanında yer almasıyla dikkati çeken Ju-ae'nin son dönemde bazı devlet politikaları hakkında görüşlerini dile getirdiğine dair işaretler tespit edildi.

İncelemeler sonucunda, Ju-ae'nin artık Kuzey Kore lideri Kim'in "halefi" olarak atanma aşamasında bulunduğuna kanaat getirildiği ifade edildi.

Ju-ae'nin, Kore İşçi Partisinin bu ay sonunda düzenlemesi beklenen ve 5 yıllık kalkınma planının belirleneceği 9'uncu Kongresi'ne katılıp katılmayacağının da yakından takip edileceği belirtildi.

NIS'nin ayrıca Kuzey Kore'nin son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ı "kışkırtmamak" için kıtalararası balistik füze denemelerinden kaçındığı ve Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerine karşı 11 bin civarı Kuzey Koreli askeri konuşlu bulundurduğu sonucuna vardığı aktarıldı.

Kuzey Kore liderinin kızı ve "varis" tartışmaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babasına eşlik etmesiyle dikkati çekiyor.

NIS, Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.

Kim Jong-un'un da sembolik öneme sahip aile anıtını 1 Ocak'ta kızıyla ziyaret etmesi, onu "varisi olarak gördüğüne" yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Güney Kore Kuzey Kore
13:50
Çoruh’un gerdanlıkları ekonomiye 19 milyar liralık katkı sağladı
13:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki
13:44
Tarihi mahallede kış sessizliği: Sarıhacılar 3 haneye emanet
13:32
Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor
13:28
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
13:20
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
