İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarda 27 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Nablus, Tubas, Tulkerim ve Eriha kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Nablus'taki baskınlarda 17 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, söz konusu kişiler arasında Asira eş-Şimaliye Belediye Başkan Yardımcısı Bera Ceraria'nın da olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin Tubas kentindeki el-Faria Mülteci Kampı'nda düzenlediği baskında da biri genç, 6 Filistinliyi gözaltına aldığı, Tulkerim kentinde evine yapılan baskında ise bir gencin alıkonulduğu kaydedildi.

Haberde, Eriha kentinde de İsrail güçlerinin bir eve baskın yaparak Filistinli bir genci gözaltına aldığı belirtildi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyindeki el-Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında üniversite öğrencisi genç bir kız ile diğer bir genci gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.