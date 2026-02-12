Hafif Sağanak Yağışlı 6.2ºC Ankara
Eğitim
AA 12.02.2026 12:55

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun "Öğrenme Etkinlikleri Seti" yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ortaokul 5. ve 6. sınıf, lise 9. ve 10. sınıf düzeyleri için ders içeriklerini destekleyen "Öğrenme Etkinlikleri Seti" yayımlandı.

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun "Öğrenme Etkinlikleri Seti" yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni modelin öğretim süreçlerine daha etkili yansıtılmasını amaçlayan etkinlikler, farklı sınıf düzeyleri ve dersler için hem öğretmenlere rehberlik edecek hem de öğrencilerin sınıf içi öğrenme süreçlerine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana yaklaşımı olan beceri temelli, değer odaklı ve bütüncül eğitim anlayışı, yayımlanan öğrenme etkinliklerinde somut uygulama örnekleriyle ele alındı.

Amacı öğrencilerin bilgiyi edilgen bir şekilde edinmesi yerine onu günlük yaşamla ilişkilendirerek aktif öğrenene dönüşmelerini sağlamak olan etkinliklerin geliştirilmesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin genel eğitim yaklaşımı ve ölçme değerlendirme felsefesi esas alındı.

Etkinliklerde branş bazlı öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri, öğrenme-öğretme uygulamaları ve ölçme kanıtları göz önünde bulunduruldu.

Öğrenme Etkinlikleri Seti, 5. ve 6. sınıf düzeyinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini, 9. ve 10. sınıf düzeyinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik hazırlandı.

İlgili derslerden şubat-mart dönemini kapsayan toplam 227 öğrenme çıktısına, 695 süreç bileşenine yönelik 329 etkinlik ve 1500 sorunun yer aldığı set, öğrencilerin okulda öğrendiklerini günlük yaşam durumları üzerine aktararak pekiştirmelerine imkan sağlayacak şekilde destekleyici yardımcı materyal olarak hayata geçirildi.

Set içinde yer alan etkinliklerle, disiplinler arası bakış açısını güçlendirmek ve eleştirel düşünme, problem çözme ile akademik derinliği desteklemek hedefleniyor.

Öğrenme Etkinlikleri Seti'ne "odsgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

