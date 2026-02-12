Hafif Sağanak Yağışlı 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 12.02.2026 11:32

ULAK Haberleşmenin SD-WAN çözümüne "ağ güvenliği" alanında ödül

ULAK Haberleşme AŞ, e-Safe Siber Güvenlik Ödülleri kapsamında "ağ güvenliği" kategorisinde yerli ve milli SD-WAN çözümüyle ödüle layık görüldü.

ULAK Haberleşmenin SD-WAN çözümüne "ağ güvenliği" alanında ödül

ULAK Haberleşme AŞ’nin geliştirdiği ULAK SD-WAN, Türkiye'nin kritik dijital altyapılarında güvenli, kesintisiz ve merkezi yönetilebilir bağlantı imkanı sunmasıyla öne çıkıyor.

Şirketin AR-GE yatırımlarının somut göstergesi olan bu sistem, e-Safe Siber Güvenlik Ödülleri'nde "ağ güvenliği" kategorisinde ödül aldı.

2 bine yakın aktif sahada hizmet veriyor

ULAK SD-WAN, 2 bine yakın aktif sahada hizmet veriyor. Sistem, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ başta olmak üzere stratejik öneme sahip kamu kurumlarının altyapılarında kullanılıyor. Çözüm, kritik operasyonların sürekliliğini desteklerken, kamu ağlarının dijital dönüşüm süreçlerine güvenli ve sürdürülebilir altyapı sağlıyor.

Yazılım tabanlı ve merkezi mimari üzerine kurulu SD-WAN çözümü, geniş alan ağlarının tek merkezden yönetilmesine imkan tanıyor.

Ağ bütünlüğünü güçlendiriyor

Uçtan uca şifreleme teknolojisiyle veri iletimini üst düzeyde koruma altına alan sistem, gelişmiş güvenlik politikaları ve segmentasyon kabiliyetleriyle ağ bütünlüğünü güçlendiriyor. Dinamik trafik yönlendirme özelliği sayesinde uygulama bazlı optimizasyon sağlayan çözüm, farklı bağlantı türlerini eş zamanlı ve verimli şekilde kullanarak yüksek performans ve kesintisiz iletişim sunuyor. Tüm sahaların tek bir kontrol paneli üzerinden izlenebilmesi de kurumlara hız ve maliyet avantajı getiriyor.

SD-WAN, uluslararası alanda da dikkati çekiyor. NATO nezdinde gerçekleştirilen Koalisyon Güçleriyle Birlikte Çalışabilirlik İçin Keşif, Deney, İnceleme ve Tatbikatı'nda yapılan testlerde elde edilen sonuçlar, ürünün güvenlik standartları ve teknik yeterliliğinin uluslararası ölçekte kabul gördüğünü ortaya koydu.

Çift kullanım niteliği bulunuyor

Artan siber tehditler karşısında kamu kurumları ve kritik altyapılar için ağ güvenliği öncelikli başlıklar arasına yer alırken, bu çerçevede yerli ve yüksek güvenlik standartlarına sahip teknolojilerin geliştirilmesi hem sivil hem de savunma alanında stratejik önem taşıyor.

Ürünün çift kullanım (dual-use) niteliği de bulunuyor. SD-WAN çözümü, hem sivil kamu kurumlarında hem de savunma ekosisteminde aktif olarak kullanılıyor. Sistem, yalnızca ticari veya kurumsal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda yüksek güvenlik hassasiyeti gerektiren askeri ve stratejik alanlara da cevap verebiliyor.

 

ETİKETLER
ULAK Haberleşme Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
TEKNOFEST'e International Finance Awards'tan iki ödül
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Çoruh’un gerdanlıkları ekonomiye 19 milyar liralık katkı sağladı
13:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin kürsü provokasyonuna tepki
13:44
Tarihi mahallede kış sessizliği: Sarıhacılar 3 haneye emanet
13:32
Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor
13:28
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
13:20
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
Gazze’deki yokluğa rağmen Filistinli tatlıcı ramazan sofralarında "umudu ve geleneği" yaşatıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ