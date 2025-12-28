Çok Bulutlu 0ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 28.12.2025 21:43

Netanyahu'yu ABD'ye götüren uçak UCM'ye taraf 3 ülkenin hava sahasından geçti

Soykırımcı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da görüşecek. Netanyahu'yu taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan 3 ülkenin hava sahasından geçti.

Netanyahu'yu ABD'ye götüren uçak UCM'ye taraf 3 ülkenin hava sahasından geçti

Soykırımcı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere İsrail'den ayrıldı.

Netanyahu'yu taşıyan uçak, eylülde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gittiği rotadan farklı bir rota çizdi.

Netanyahu'nun uçağı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

Netanyahu'nun daha önceki ziyaretlerinde, tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı biliniyordu.

Son olarak eylülde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken, Yunanistan ve İtalya hava sahasını kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

Netanyahu bu kez Fransa hava sahasına da girdi.

Tutuklama kararı çıkarmıştı

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail basını uçağa gazetecilerin alınmadığına ve Netanyahu'nun ülkeden ayrılmadan önce herhangi bir açıklama yapmadığına dikkati çekti.

ABD İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu
