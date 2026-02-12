Fransa'daki Louvre Müzesi'nde "bilet dolandırıcılığı" şebekesi çökertildi

France 24'te yer alan habere göre, müze yönetimi, soruşturmanın polise yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatıldığını, eldeki bulguların organize ve geniş kapsamlı dolandırıcılık şebekesine işaret ettiğini duyurdu.

Louvre'da çalışan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin "bilet dolandırıcılığı" şebekesine karıştıkları şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Le Parisien gazetesinde yer alan haberde de dolandırıcılık ağının, 2024 yazında faaliyete geçtiği ve özellikle Çinli ziyaretçilerin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.