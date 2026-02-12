Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.02.2026 23:40

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuğa taciz iddialarına ilişkin açıklama

Giresun'da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla tutuklanan CHP'li Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Davaya müdahil olacaklarını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocuğa ve ailesine psikososyal destek verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuğa taciz iddialarına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun cinsel tacize uğramasıyla ilgili yargı sürecinin kararlılıkla takip edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi.

Bu çerçevede uzman ekiplerce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Giresun CHP
Sıradaki Haber
Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında koordinasyon mekanizması kurulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye "ortak borçlanma" resti
00:24
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın tutuklu sayısı 66'ya çıktı
00:39
Antalya'da 7 ilçede eğitime ara
00:15
Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında koordinasyon mekanizması kurulacak
22:55
Trump, İran'la anlaşmaya varamazlarsa "ikinci aşamaya" geçeceklerini söyledi
22:26
Fransa'daki Louvre Müzesi'nde "bilet dolandırıcılığı" şebekesi çökertildi
Alanya'da sağanak
Alanya'da sağanak
FOTO FOKUS
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ