AA 13.02.2026 00:22

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın tutuklu sayısı 66'ya çıktı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın tutuklu sayısının 66'ya yükseldiğini, bunların arasında 3 kız çocuğunun bulunduğunu bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın tutuklu sayısı 66'ya çıktı

Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının son günlerde aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 10 kadını gözaltına aldığı belirtilerek, böylece İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın tutuklu sayısının 3’ü kız çocuğu olmak üzere 66’ya çıktığı ifade edildi.

Kadınların gözaltına alınmasında en sık başvurulan suçlamanın "sosyal medya üzerinden kışkırtma" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin kadınları "benzeri görülmemiş şekilde" hedef almaya devam ettiği aktarıldı.

Gazze’ye saldırıların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana kadınlara yönelik gözaltıların arttığı, bu süreçte 680’den fazla kadının gözaltına alındığı belirtildi.

Bu sayının hâlen tutuklu bulunanları kapsadığı, ancak Gazze’den kayda geçmeyen onlarca başka vakayı içermediği kaydedildi.

Kadın tutukluların büyük bölümünün İsrail’in kuzeyindeki Damon Hapishanesi’nde tutulduğu, bazılarının ise sorgu merkezlerinde bulunduğu ifade edildi.

Kadın tutukluların "trajik gözaltı koşullarıyla karşı karşıya olduğu ve sistematik hak ihlalleri ile yoksun bırakma uygulamalarına maruz kaldığı" ifade edilen açıklamada, bu ihlallerin "aç bırakma, baskı, her türlü saldırı, ziyaret yasağı politikası nedeniyle çocuklarından ve ailelerinden mahrum bırakma ile sürekli işkence ve kötü muameleyi" içerdiğine işaret edildi.

Açıklamada, kadın tutuklulara yönelik "çıplak arama" uygulaması da kınanarak bunun cinsel saldırı yöntemlerinin başında geldiği ve ayrıca kadın tutukluların tedavi hakkından da mahrum bırakıldıkları vurgulandı.

Esir kurumlarının 5 Şubat itibarıyla paylaştığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 350’si çocuk olmak üzere 9 bin 300’den fazla Filistinli bulunuyor. 

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
