Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti

Gazze Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 10 Ekim 2025’te ateşkesin yürürlüğe girmesinden 28 Aralık'a kadar "ağır ve sistematik ihlaller" gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu ihlallerin, uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğu ve ateşkes anlaşmasına ekli insani protokolün özünü hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu dönemde 969 ihlalin tespit edildiği, bunlar arasında sivillere yönelik 298 doğrudan ateş açma olayı, askeri araçlarla yerleşim alanlarına 54 kez girilmesi, siviller ve evlerine yönelik 455 bombardıman ile 162 yıkım ve patlatma vakasının yer aldığı aktarıldı.

Bu ihlaller sonucunda 418 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1141 kişinin yaralandığı, ayrıca İsrail güçlerince 45 kişinin hukuka aykırı şekilde alıkonulduğu ifade edildi.

İsrail’in insani yükümlülüklerini de yerine getirmediği vurgulanan açıklamada, ateşkes süresince Gazze’ye girmesi gereken 48 bin yardım tırından yalnızca 19 bin 764’ünün girişine izin verildiği, bunun günlük ortalama 600 yerine 253 tıra denk geldiği ve taahhüt edilen miktarın yüzde 42’sini aşmadığı kaydedildi.

Yakıt sevkiyatında ise daha ağır bir tabloya işaret edilen açıklamada, 4 bin yakıt tırının girmesi gerekirken yalnızca 425 tırın Gazze’ye ulaştığı, bunun günlük ortalama 50 yerine 5 tır anlamına geldiği ve yükümlülüklerin yalnızca yüzde 10’unun yerine getirildiği aktarılarak, bu durumun hastaneler, fırınlar, su ve kanalizasyon tesislerinin faaliyetlerini neredeyse durma noktasına getirdiği belirtildi.

Barınma krizi

Gazze hükümeti, İsrail’in sınır kapılarını kapalı tutarak çadır, prefabrik ev, konteyner ve barınma malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle bölgede derin ve benzeri görülmemiş bir insani kriz yaşandığı uyarısında bulundu.

Açıklamada, kış mevsimiyle birlikte etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında, daha önce bombardımanda zarar görmüş 49 ev ve binanın çöktüğü, bu yapılara sığınan 20 Filistinlinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca, aşırı soğuk nedeniyle yerinden edilmiş ailelerin kaldığı çadırlarda iki çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze genelinde 125 binden fazla çadırın kullanılamaz hale geldiği, bunun 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin asgari barınma koşullarından mahrum kalmasına yol açtığı belirtildi.

Gazze hükümeti, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, ABD Başkanı Donald Trump’a, anlaşmanın garantörlerine ve arabuluculara İsrail’in yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye zorlanması, sivillerin korunması ve insani yardım ile yakıtın Gazze’ye derhal ve güvenli şekilde ulaştırılmasının sağlanması çağrısında bulundu.