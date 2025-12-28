Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.12.2025 15:27

Batı Şeria’da işgalci İsrailliler, Filistinlilerin mülklerine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ait araçları ateşe verdi, evlerin duvarlarına ırkçı ve tehdit içerikli yazılar yazdı ve çok sayıda mülke zarar verdi.

Batı Şeria’da işgalci İsrailliler, Filistinlilerin mülklerine saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Havvara beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler iki eve saldırdı, Filistinlilere ait 2 aracı yaktığını ve evlerin duvarlarına tehdit içerikli sloganlar yazdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre de Batı Şeria’nın güneyinde yer alan Beytüllahim’in batısındaki Ceba köyünde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Rızk Muhammed Musa Ebu Levha’ya ait bir aracı ateşe verdi ve bir evin duvarlarına ırkçı ve tehdit içeren ifadeler çizdi.

Ramallah'ın doğusundaki Turmusayya köyüne giren bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, yapımı süren Filistinlilere ait evlerin kapıları sökerek çaldı ve mülklerine zarar verdi.

Öte yandan, işgal altındaki Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Mihmas beldesinde İsrailliler, gece saatlerinde yaklaşık 40 zeytin ağacını kesti.

Yerel kaynaklar, İsraillilerin beldedeki "Hallet es-Sedra" bölgesine girerek Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını tahrip ettiğini aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, kasım ayında Batı Şeria genelinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 621 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar kapsamında 485 sabotaj ve hırsızlık eylemi kayda geçerken, işgalci İsrail ordusunun desteğiyle 466’sını zeytin ağacı olmak üzere 1986 ağaç söküldü ya da tahrip edildi.

ETİKETLER
Batı Şeria
Sıradaki Haber
Gazze’de olumsuz hava koşulları, yerinden edilenlerin dramını derinleştiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:52
Zonguldak'ta eğitime "kar" molası
15:28
Meteorolojiden 9 ile "kuvvetli kar" uyarısı
15:16
KDK: Evlilik nedeniyle kütük değişikliği konut hakkına engel olmamalı
15:15
Gazze’de olumsuz hava koşulları, yerinden edilenlerin dramını derinleştiriyor
15:00
Duran'dan Özel'e "resmi kurumların açıklamalarını dikkate alın" önerisi
14:53
44 milyon yolcuya ulaşan Sabiha Gökçen’de yeni dönem
Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı
Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı
FOTO FOKUS
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
Türkiye’den havacılıkta dünyada bir ilk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ