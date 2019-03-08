ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında konuşurken, Apple CEO'su Tim Cook'a "Apple" diye seslenmesinin ardından Cook, Twitter hesabında ismini, elma emojisi kullanarak "Tim Apple" olarak değiştirdi.

Cook'un eklediği "Apple" emojisi, Windows ve Android işletim sistemlerinde görünmüyor, yalnızca IOS işletim sisteminde görülebiliyor.

Trump, Cook'a "Ülkemize gerçekten büyük bir yatırım yaptınız. Gerçekten çok takdir ediyoruz, Tim Apple." demişti.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 Mart 2019

İnsanların isimlerini yanlış söyleme konusunda ilginç bir geçmişe sahip olan Trump, daha önce de Lockheed Martin şirketinin CEO’su Marillyn Hewson’ın adını ‘Marillyn Lockheed’ olarak anmıştı.

Kaynak: ABC News