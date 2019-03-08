ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD kuvvetlerinin Suriye’den çekilme süreci hakkında açıklama yaptı.

Suriye’den belirli bir tarihte çekilme konusunda üzerlerinde bir baskı olmadığını belirten Votel, "DEAŞ’ı yendikten sonra çekilme tabii ki bizim hedefimiz ve bu yüzden bu bizim başlıca odaklandığımız şey. Kuvvetlerimizin korunduğundan emin olmalıyız. Kuvvetlerimiz için risk oluşturabilecek bir yolla çekilmeyiz" dedi.

2 binden fazla ABD askeri Suriye'de

Pentagon, 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, geri çekilme sürecine dair, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda ve güneyinde birkaç yüz ABD askeri bırakılacağını duyurmuş, "güvenli bölge"ye Türk ve SDG unsurlarının girmeyeceğini öne sürmüştü.

Çekilme takvimi konusunda ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 11 Şubat'taki açıklamasında, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söylemiş, en geç mart ayının ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağının sinyalini vermişti.

ABD'li yetkililer, Türk muhataplarına son görüşmelerde, çekilme işleminin yaz başına kadar tamamlanabileceğini ancak sahadaki şartlara göre takvimin değişebileceğini söyledi.

ABD'nin halihazırda Suriye'de 2 binden fazla askeri bulunuyor.

Kaynak: Reuters, İHA