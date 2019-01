DEAŞ terörü ile mücadelenin süreceğini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den uygun bir tempoyla çekileceğiz." dedi.

Gözler, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Türk yetkililerle yapacağı görüşmede.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin masaya yatırılacağı toplantı öncesi ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, Suriye'den uygun bir hızla çekileceklerini belirtti.

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!.....