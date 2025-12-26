Hafif Yağmurlu 4.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 26.12.2025 08:20

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Tebliğde, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 23 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2026'da 1101 lira olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1270 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
