Mağdurların yüzde 49’unu kadınlar, yüzde 23’ünü ise kız çocuklarının oluşturduğu insan ticaretinde ana neden yüzde 59 ile cinsel sömürü.

Avusturya’nın başkenti Viyana'daki Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, UNODC'nin "2018 Küresel İnsan Ticareti Raporu" açıklandı.

UNODC Başkanı Yury Fedotov ve Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl’ın da katıldığı basın toplantısında açıklanan rapor, 142 ülkeden edinilen veriler doğrultusunda hazırlandı. Rapor, insan ticareti eğilimleri ve türlerinin incelenmesinin yanı sıra özellikle silahlı çatışma bölgelerindeki insan ticaretine ışık tutuyor.

Rapora göre, 2016’da 97 ülkeden yaklaşık 24 binin üzerinde kişi insan ticareti mağduru oldu.

Cinsel sömürü, insan ticaretinin başlıca sebebi

Raporda, insan ticareti mağdurlarının yüzde 49’unu kadınların, yüzde 23’ünü kız çocuklarının, yüzde 21’ini yetişkin erkeklerin ve yüzde 7’sini erkek çocuklarının oluşturduğu belirtildi.

Rapora göre, insan ticaretinde "cinsel sömürü" yüzde 59 ile ana neden olmaya devam ediyor. "Zorla çalıştırma" ise tüm vakaların yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturuyor. Mağdurların yüzde 7 ise farklı nedenlerle insan ticaretinin ağına düşüyor.

Çocukların sayısında ciddi artış

İnsan ticareti mağduru olan kız ve erkek çocuklarının oranındaki artışa dikkati çekilen raporda, 2004 ile 2016 arasındaki verilere göre, çocuk mağdurların oranının iki kattan fazla arttığının, kız çocuklarının erkeklere göre daha fazla mağdur olduğunun altı çizildi.

Kız çocuklarının yüzde 72’sinin cinsel sömürü, erkek çocuklarının ise yüzde 50’sinin zorla çalıştırılmak amacıyla insan tacirlerinin eline düştüğü vurgulandı.

İnsan ticareti mağdurlarını büyük bir kısmının Doğu Asya ve Sahraaltı Afrika ülkeleri vatandaşı olduğu belirtilen raporda, söz konusu bölgelerde bu suça ilişkin cezai yaptırımların yetersiz olduğu ifade edildi.

Raporda, silahlı çatışmaların dolaylı ya da doğrudan insan ticaretiyle ilişkili olduğuna işaret edilerek çatışmaların yaşandığı bölgelerde cinsel kölelik başta olmak üzere, çocukların savaştırılması, zorla çalıştırma ve evlenmek için insan ticareti yapıldığı belirtildi.

İnsan ticaretiyle mücadelede birlik vurgusu

UNODC Başkanı Fedetov, çocuk askerler, zorla çalıştırma, cinsel kölelik gibi çeşitli yönleri olan insan ticaretinin ürkütücü boyut kazandığını söyledi.

Fedetov, terör gruplarının korku yayarak yeni savaşçılar edinmek için masum insanları ağlarına düşürdüğüne işaret etti.

İnsan ticaretine karşı yürütülen mücadelede özellikle son 10 yılda ciddi ilerleme kaydedildiğini belirten Fedetov, İnsan Ticaretine Karşı Mücadele Protokolü’nün dünya genelinde uygulanmasının olumlu bir fark meydana getirdiğini, daha önce insan ticaretine ilişkin herhangi bir cezai işlem uygulamayan ülkelerin oranının düştüğüne, 2014-2016 yıllarında birçok ülkenin ilk defa bu alanda cezai işlem yaptığına dikkati çekti.

Fedetov, "Bu rapor, mağdurları korumak ve suçluları adalete teslim etmek, 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için tüm ülkeleri teknik açıdan desteklememiz ve iş birliğini güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl da insan ticareti nedeniyle mağdurların ve suçluların sayısının gün geçtikçe arttığını, insan ticareti yapan kişilerin büyük bir çoğunluğunun ciddi bir şekilde cezalandırılmadığını söyledi.

Kneissl, "İnsan ticareti, sınırları olmayan büyük bir suçtur. Hükümetler, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde insan ticaretine karşı mücadele yürütmek durumundadır.” dedi.

Kaynak: AA